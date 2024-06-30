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Спасатели нашли потерявшихся в алматинских горах подростков

потерявшихся подростков нашли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 22:09 Фото: Zakon.kz
Алматинские спасатели нашли семерых потерявшихся в горах Алматы, сообщает Zakon.kz

Выяснилось, что подростки в возрасте от 13 до 17 лет ушли покорять вершину утром. К походу они совершенно не подготовились. В какой-то момент они поняли, что самостоятельно спуститься не смогут.

"Спасателям понадобилось около часа на поиски – вызов поступил в 20:25 вечера, в 21:20 их нашли и начали спускать, сообщили нам в МЧС", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе МЧС.

Спасательная операция развернулась на пике Кумбель.

"В 21:30 ОГ РОСО потерявшихся детей нашли, осмотрели. В медицинской помощи они не нуждаются. В данное время детей спускают до Медеу, а затем их передадут родителям", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков.

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