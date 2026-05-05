Когда в Алматы начнется купальный сезон и где разрешено купаться
Стала известна официальная дата начала купального сезона в Алматы и определены четыре места для спасения от жары, сообщает Zakon.kz.
Как передает "КТК", купальный сезон в Алматы официально начнется 1 июня, и в городе определены четыре места, где можно будет спастись от жары. В этот список вошли:
- западная и восточная части озера Сайран;
- зона отдыха "Гульдер";
- пляжная зона рощи Баума.
При этом спасатели назвали водоемы Алматы, в которых опасно купаться. В городе и предгорьях насчитывается 44 водных объекта.
"И некоторые из них представляют серьезную угрозу для отдыхающих", – говорится в сюжете.
К ним относятся:
- участки рек Большая и Малая Алматинка;
- пруды и озера в разных районах города, включая микрорайоны Шанырак, Дархан, Карасу, Кемел;
- озера Юннатское и Аэропортовское.
На семи из этих водоемов установлены камеры видеонаблюдения, через которые спасатели следят за ситуацией в режиме реального времени. Дополнительно безопасность обеспечат мобильные группы, которые будут патрулировать водные объекты.
"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности самих отдыхающих. Люди игнорируют запрещающие знаки, заходят в воду в необорудованных местах и недооценивают силу течения", – отмечают специалисты.
