Когда в Алматы начнется купальный сезон и где разрешено купаться

Стала известна официальная дата начала купального сезона в Алматы и определены четыре места для спасения от жары, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", купальный сезон в Алматы официально начнется 1 июня, и в городе определены четыре места, где можно будет спастись от жары. В этот список вошли:

западная и восточная части озера Сайран;

зона отдыха "Гульдер";

пляжная зона рощи Баума.

При этом спасатели назвали водоемы Алматы, в которых опасно купаться. В городе и предгорьях насчитывается 44 водных объекта.

"И некоторые из них представляют серьезную угрозу для отдыхающих", – говорится в сюжете.

К ним относятся:

участки рек Большая и Малая Алматинка;

пруды и озера в разных районах города, включая микрорайоны Шанырак, Дархан, Карасу, Кемел;

озера Юннатское и Аэропортовское.

На семи из этих водоемов установлены камеры видеонаблюдения, через которые спасатели следят за ситуацией в режиме реального времени. Дополнительно безопасность обеспечат мобильные группы, которые будут патрулировать водные объекты.

"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности самих отдыхающих. Люди игнорируют запрещающие знаки, заходят в воду в необорудованных местах и недооценивают силу течения", – отмечают специалисты.

