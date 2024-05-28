Жителям Алматы купаться разрешили, но не везде

Каждый год с 1 июня начинается купальный сезон. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали Zakon.kz, как в Алматы подготовились к долгожданному мероприятию и что нельзя делать на воде.

Подробности озвучил начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Ануар Юсупов.

По его словам, в Алматы и в предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды).

Из них девять представляют опасность для населения в период купального сезона:

речка Большая Алматинка в мкр. Шанырак и в мкр. Дархан – Алатауский район; речка Большая Алматинка в мкр. Дархан – Алатауский район; речка Большая Алматинка (Аль-Фараби – Навои) – Бостандыкский район; Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район; речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район; озеро Юннатское – Медеуский район; речка Аксай – Наурызбайский район; озеро Аэропортовское – Турксибский район; заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район.

Также акиматом уже определены четыре места для массового отдыха на воде:

западная и восточная часть озера Сайран;

зона отдыха "Гульдер";

пляжная зона Роща Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.

"На озере Сайран проводится благоустройство прилегающей территории, завершение благоустройства запланировано в мае 2025 года. Заполнение водой Большого Алматинского канала в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется". Ануар Юсупов

В ДЧС напомнили о простых правилах:

не оставляйте детей без присмотра у воды;

купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

во время купания не теряйте друг друга из виду;

не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;

не купайтесь в ночное время.

"ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что делать, если сгорел на солнце, и когда можно снова купаться. Подробнее о пляжном отдыхе можно прочитать по ссылке.