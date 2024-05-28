Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жителям Алматы купаться разрешили, но не везде

Жителям Алматы купаться разрешили, но не везде, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 13:06 Фото: pxhere
Каждый год с 1 июня начинается купальный сезон. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали Zakon.kz, как в Алматы подготовились к долгожданному мероприятию и что нельзя делать на воде.

Подробности озвучил начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Ануар Юсупов.

По его словам, в Алматы и в предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды).

Из них девять представляют опасность для населения в период купального сезона:

  1. речка Большая Алматинка в мкр. Шанырак и в мкр. Дархан – Алатауский район;
  2. речка Большая Алматинка в мкр. Дархан – Алатауский район;
  3. речка Большая Алматинка (Аль-Фараби – Навои) – Бостандыкский район;
  4. Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район;
  5. речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
  6. озеро Юннатское – Медеуский район;
  7. речка Аксай – Наурызбайский район;
  8. озеро Аэропортовское – Турксибский район;
  9. заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район.

Также акиматом уже определены четыре места для массового отдыха на воде:

  • западная и восточная часть озера Сайран;
  • зона отдыха "Гульдер";
  • пляжная зона Роща Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.
"На озере Сайран проводится благоустройство прилегающей территории, завершение благоустройства запланировано в мае 2025 года. Заполнение водой Большого Алматинского канала в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется". Ануар Юсупов

В ДЧС напомнили о простых правилах:

  • не оставляйте детей без присмотра у воды;
  • купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
  • не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
  • во время купания не теряйте друг друга из виду;
  • не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
  • не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;
  • не купайтесь в ночное время.

"ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что делать, если сгорел на солнце, и когда можно снова купаться. Подробнее о пляжном отдыхе можно прочитать по ссылке.

Читайте также

Уход за кожей лица: увлажняющие, очищающие и питательные домашние маски для кожи лица
Уход за кожей лица: увлажняющие, очищающие и питательные домашние маски
Астролог, знаки зодиака, которые ждет райский июнь 2024 года
Известный астролог предсказал четырем знакам зодиака райскую жизнь в июне
Картофель полезен? В чем его польза и как приготовить
Польза и вред картофеля: как приготовить и сколько съесть
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год Вода Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: