Жителям Алматы купаться разрешили, но не везде
Подробности озвучил начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Ануар Юсупов.
По его словам, в Алматы и в предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды).
Из них девять представляют опасность для населения в период купального сезона:
- речка Большая Алматинка в мкр. Шанырак и в мкр. Дархан – Алатауский район;
- речка Большая Алматинка в мкр. Дархан – Алатауский район;
- речка Большая Алматинка (Аль-Фараби – Навои) – Бостандыкский район;
- Первомайские пруды в мкр. Кемел – Жетысуский район;
- речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
- озеро Юннатское – Медеуский район;
- речка Аксай – Наурызбайский район;
- озеро Аэропортовское – Турксибский район;
- заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район.
Также акиматом уже определены четыре места для массового отдыха на воде:
- западная и восточная часть озера Сайран;
- зона отдыха "Гульдер";
- пляжная зона Роща Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.
"На озере Сайран проводится благоустройство прилегающей территории, завершение благоустройства запланировано в мае 2025 года. Заполнение водой Большого Алматинского канала в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется". Ануар Юсупов
В ДЧС напомнили о простых правилах:
- не оставляйте детей без присмотра у воды;
- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- во время купания не теряйте друг друга из виду;
- не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
- не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;
- не купайтесь в ночное время.
"ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах", – заключили в ведомстве.
Ранее стало известно, что делать, если сгорел на солнце, и когда можно снова купаться. Подробнее о пляжном отдыхе можно прочитать по ссылке.