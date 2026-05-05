IFC: Гарантийные фонды "Даму" расширяют доступ предприятий к финансированию

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, отмечает ключевую роль гарантийных инструментов в расширении доступа микро-, малых и средних предприятий (ММСП) к финансированию.

Глава IFC в Казахстане Зафар Хашимов сообщил, что организация работает в стране с 1993 года и за это время инвестировала и смогла мобилизовать в экономику более 2,9 млрд долларов частных инвестиций. По его словам, именно ММСП формирует основную часть рабочих мест в развивающихся экономиках, включая Казахстан. Поэтому их поддержка остается ключевым приоритетом для IFC и всей Группы Всемирного банка.

"Во всем мире малый и средний бизнес сталкивается с трудностями в доступе к привлечению заемных средств. Как правило, это связано с ограниченной залоговой базой, недостаточной кредитной историей и недостаточным уровнем собственного капитала. В результате их возможности для развития зачастую ограничены. Наличие таких инструментов, как гарантии, помогает им раскрыть потенциал и получить доступ к финансированию в тех случаях, когда без предоставления гарантий для них это было бы невозможным", – сказал Зафар Хашимов.

В этой связи IFC считает перспективным переход от субсидирования ставок к более рыночным инструментам, таким как гарантии, которые способствуют формированию устойчивой бизнес-среды.

"На основе опыта IFC мы видим, что расширение доступа ММСП к финансированию, как правило, требует участия государства, в том числе через специализированные институты развития. Во многих странах такие институты играют важную роль в снижении рисков для финансового сектора и стимулировании кредитования бизнеса. В Казахстане эту функцию выполняет Фонд развития предпринимательства "Даму", на базе которого развиваются рыночные гарантийные продукты. Гарантийные инструменты являются эффективным механизмом поддержки ММСП, поскольку позволяют разделить кредитный риск с финансовыми институтами. Это, в свою очередь, способствует снижению требований к залоговому обеспечению и нагрузке на капитал банков, что содействует расширению доступа к финансированию для более широкого круга предпринимателей. В результате ММСП получают возможность привлекать кредиты на рыночных условиях, повышая свою устойчивость и конкурентоспособность", – добавил он.

Также стоит отметить, что в аналитическом отчете Всемирного банка ("Do State SME Programs Work? Evidence from Loan Subsidies and Credit Guarantees in Kazakhstan") за 2025 год, посвященном оценке влияния субсидирования процентных ставок и кредитных гарантий на занятость и объемы продаж МСБ, отмечена позитивная инициатива по реформированию программ финансовой поддержки бизнеса Фонда "Даму". В документе подчеркивается важность инструмента гарантирования, которые выравнивают интересы кредиторов и обеспечивают более качественный отбор и мониторинг бизнеса.

Напомним, в 2025 году по поручению главы государства Фонд "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек") запустил две программы платных гарантий. Они направлены на поддержку реального сектора экономики путем расширения доступа к финансированию как для ММСП, так и для крупных проектов. Гарантийный фонд-1 обеспечивает поддержку проектов стоимостью до 7 млрд тенге, а Гарантийный фонд-2 предназначен для финансирования крупных инфраструктурных проектов свыше 7 млрд тенге. В частности, в рамках Гарантийного фонда-1 на данном этапе поддержано свыше 3,9 тыс. проектов на общую сумму кредитов свыше 600 млрд тенге, из них проекты микро- и малого бизнеса составляют 88,5%, среднего – 10,4%, крупного – 1,1%. По Гарантийному фонду-2 поддержку получили 10 проектов на общую сумму кредитов порядка 460 млрд тенге. В рамках Гарантийного фонда-1 соглашения заключены с 11 банками, Социально-предпринимательской корпорацией "Актобе", АО "Шинхан Банк Казахстан", а также с дочерними организациями Холдинга "Байтерек", такими как Аграрная кредитная корпорация, Фонд развития промышленности. На стадии подписания соглашение с лизинговой компанией АО "Халык-Лизинг".

В целом по программам Фонда за 2025 год было поддержано 13 тыс. проектов на сумму 2,2 трлн тенге, что на 29% больше по сравнению с 2024 годом.