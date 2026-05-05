Более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о долге энергопроизводящих организаций за топливо, передает корреспондент Zakon.kz.
Он назвал это важным и проблемным вопросом.
"Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "QazaqGaz Aimaq" составляет 37,7 млрд тенге", – сказал Есимханов.
Вице-министр также сообщил, что максимум электрической генерации был достигнут в декабре 2025 года и составил 17 273 МВт, что больше на 7% уровня прошлого периода.
А количество случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей сокращено в три раза.
Ранее Есимханов назвал объемы угля, которые понадобятся Казахстану для прохождения нового отопительного сезона.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript