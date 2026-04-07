Общество

Стоит ли ожидать роста цен на ГСМ в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве 7 апреля 2026 года рассказал, что будет с ценами на топливо в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каковы прогнозы по ценам на топливо на фоне прекращения действия моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

"Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите – у соседей намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно, наверное, небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", – отметил Сунгат Есимханов.

С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершился мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо, который действовал с 16 октября 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:44
Рискует ли Казахстан попасть в энергетическую ловушку из-за дешевого бензина

Также с апреля завершился мораторий на тарифы – мера, которая в последние месяцы напрямую сдерживала рост цен.

Читайте также
Уголь будет постепенно дорожать в Казахстане
11:19, Сегодня
Уголь будет постепенно дорожать в Казахстане
Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане
12:52, 27 мая 2025
Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане
В Казахстане предлагают фиксировать цены на жилье
13:54, 13 января 2026
В Казахстане предлагают фиксировать цены на жилье
Читайте также
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
12:04, Сегодня
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:50, Сегодня
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
11:48, Сегодня
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
11:43, Сегодня
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
