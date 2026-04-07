Стоит ли ожидать роста цен на ГСМ в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве 7 апреля 2026 года рассказал, что будет с ценами на топливо в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, каковы прогнозы по ценам на топливо на фоне прекращения действия моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.
"Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите – у соседей намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно, наверное, небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", – отметил Сунгат Есимханов.
С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершился мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо, который действовал с 16 октября 2025 года.
Также с апреля завершился мораторий на тарифы – мера, которая в последние месяцы напрямую сдерживала рост цен.
