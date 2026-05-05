#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

Долгожданный ремонт спустя годы: в районе Байконыр открыли обновленные дворы

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 19:14 Фото: акимат Астаны
В Астане в районе Байконыр ко Дню защитника Отечества, 7 мая, торжественно открыли очередные комплексно благоустроенные дворы. Обновленные пространства уже переданы в пользование жителям.

Работы охватили дворовые территории по адресам: улица Отырар, 7, 9 и 11. Здесь провели масштабное обновление: уложено более 8000 квадратных метров асфальта, на площади свыше 4000 квадратных метров заменили брусчатку.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 19:14

Фото: акимат Астаны

Особое внимание уделили детям и активному отдыху. Во дворах появились четыре новые игровые площадки, а также обустроены спортивные и воркаут-зоны.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 19:14

Фото: акимат Астаны

Стоит отметить, что детские площадки в этих дворах последний раз обновлялись в 2019 году, а брусчатка не менялась с 2003 года. Сегодня в этих домах проживает более 300 детей, для которых обновленные дворы стали долгожданным пространством для игр и досуга.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 19:14

Фото: акимат Астаны

В целом в 2026 году в районе Байконыр планируется благоустроить 70 дворов. Из них 20 пройдут комплексное обновление, еще в 50 дворах выполнят ремонтно-восстановительные работы.

Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 19:14

Фото: акимат Астаны

Напомним, первые три обновленных двора в этом районе были открыты 1 мая ко Дню единства народа Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: пресс-служба акимата Астаны
21:22, 30 апреля 2026
Ко Дню единства в районе Байконыр открыли три обновленных двора
двор
20:10, 30 апреля 2025
В районе Байконыр введены в эксплуатацию комплексные благоустроенные дворы
люди
15:12, 06 июля 2024
День столицы: в районе Байконыр открыто 20 дворов и три общественных пространства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: