Долгожданный ремонт спустя годы: в районе Байконыр открыли обновленные дворы

В Астане в районе Байконыр ко Дню защитника Отечества, 7 мая, торжественно открыли очередные комплексно благоустроенные дворы. Обновленные пространства уже переданы в пользование жителям.

Работы охватили дворовые территории по адресам: улица Отырар, 7, 9 и 11. Здесь провели масштабное обновление: уложено более 8000 квадратных метров асфальта, на площади свыше 4000 квадратных метров заменили брусчатку.

Фото: акимат Астаны

Особое внимание уделили детям и активному отдыху. Во дворах появились четыре новые игровые площадки, а также обустроены спортивные и воркаут-зоны.

Стоит отметить, что детские площадки в этих дворах последний раз обновлялись в 2019 году, а брусчатка не менялась с 2003 года. Сегодня в этих домах проживает более 300 детей, для которых обновленные дворы стали долгожданным пространством для игр и досуга.

В целом в 2026 году в районе Байконыр планируется благоустроить 70 дворов. Из них 20 пройдут комплексное обновление, еще в 50 дворах выполнят ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, первые три обновленных двора в этом районе были открыты 1 мая ко Дню единства народа Казахстана.