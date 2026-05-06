#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

В Казахстане хотят ужесточить контроль за потреблением газа

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года на пленарном заседании палаты приняли закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики и направили документ на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Веры Ким, основные нормы законопроекта направлены на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и повышение прозрачности его учета, государственное регулирование деятельности газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования, а также усиление контроля за реализацией бюджетных проектов газификации.

Законопроект также регулирует вопросы:

  • введения запрета на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями;
  • установления требований для газораспределительной организации по непосредственному подключению к магистральному газопроводу;
  • предоставления возможности строительства отдельных объектов газораспределительной системы.

"Во исполнение поручения главы государства по созданию долины центров обработки данных депутатами предложены изменения, предусматривающие возможность заключения инвестиционных соглашений в отношении вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций", – озвучила она.

Ранее депутаты Мажилиса рассмотрели поправки по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР
14:52, 06 мая 2026
Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана и Китая о защите инвестиций
Водительское удостоверение, водительские права
10:13, 06 мая 2026
Требования к автошколам хотят ужесточить в Казахстане
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод
10:47, 19 июня 2024
В Казахстане хотят по-новому рассчитывать тарифы на газ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: