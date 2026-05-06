В Казахстане хотят ужесточить контроль за потреблением газа

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года на пленарном заседании палаты приняли закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики и направили документ на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Веры Ким, основные нормы законопроекта направлены на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и повышение прозрачности его учета, государственное регулирование деятельности газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования, а также усиление контроля за реализацией бюджетных проектов газификации.

Законопроект также регулирует вопросы:

введения запрета на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями;

установления требований для газораспределительной организации по непосредственному подключению к магистральному газопроводу;

предоставления возможности строительства отдельных объектов газораспределительной системы.

"Во исполнение поручения главы государства по созданию долины центров обработки данных депутатами предложены изменения, предусматривающие возможность заключения инвестиционных соглашений в отношении вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций", – озвучила она.

