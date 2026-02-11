#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане усилят государственный контроль в сфере газоснабжения

Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 11 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что он направлен на стимулирование к бережному потреблению газа, цифровизацию и обеспечение прозрачности учета газа при его реализации на внутреннем рынке, государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования, ​усиление контроля при реализации проектов газификации со стороны национального оператора в сфере газа и газоснабжения.

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в законы "О государственном имуществе", "О газе и газоснабжении", "О естественных монополиях", "О государственных закупках".

Законопроект также регулирует вопросы:

  • введения запрета на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями;
  • установления требований для газораспределительной организации по осуществлению непосредственного подключения к магистральному газопроводу;
  • предоставления возможности строительства отдельных объектов газораспределительной системы лицами, не являющимися газораспределительными организациями, а также их последующего отчуждения газораспределительным организациям при условии возмещения расходов, связанных со строительством объектов газораспределительной системы.
"В соответствии с законопроектом устанавливается разграничение понятий "коммунально-бытовой потребитель" и "промышленный потребитель", уполномоченный орган наделяется компетенцией по утверждению нормы потребления товарного газа для бытовых потребителей, при этом бюджетным организациям предоставляется право приобретать товары и услуги посредством осуществления государственных закупок способом из одного источника по ценам и тарифам, установленным законодательством РК. Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения будет наделен функциями по согласованию проектной и проектно-сметной документации строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, строящихся за счет государственного бюджета", – сообщается в документе.

Кроме того, согласно законопроекту, местные исполнительные органы будут безвозмездно передавать национальному оператору в сфере газа и газоснабжения или организации, в которой пятьдесят и более процентов голосующих акций прямо принадлежат национальному оператору в сфере газа и газоснабжения, объекты единой системы снабжения товарным газом, построенные и строящиеся за счет бюджетных средств, в том числе проектную и проектно-сметную документацию строительства таких объектов с закреплением в переходных положениях сроков такой передачи.

28 января 2026 года стало известно, на сколько лет хватит нефти, газа и угля Казахстану.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
