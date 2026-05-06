Механизм лишения прав водителей с серьезными болезнями хотят пересмотреть в Казахстане
Депутат Нартай Сабильянов заявил, что прекращение права управления транспортными средствами водителей, имеющих медицинские противопоказания, осуществляется исключительно по решению суда. Что требует значительного времени и позволяет таким лицам продолжать управление автомобилем.
"Это, в свою очередь, создает угрозу безопасности участников дорожного движения. По информации МВД, в стране насчитывается 22 600 лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Из них у 5 500 лиц действие водительских удостоверений прекращено по решению суда. На это уходят месяцы, а в отдельных случаях – годы", – сетует он.
Для решения проблемы законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей предусматривает интеграцию медицинских данных, касающихся водителей, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, с автоматизированной базой данных Министерства внутренних дел, а также организацию информационного обмена между ними.
"Конкретные диагнозы граждан передаваться не будут. Будет предоставляться только информация о наличии ограничения по состоянию здоровья в виде отметки: "управление транспортным средством запрещено", – заверил депутат.
Его коллега, депутат Гульдара Нурымова поинтересовалась не приведет ли уточнение процедуры приостановки прав на вождение, в том числе для людей, имеющих медицинские противопоказания, к коррупционным рискам.
Вице-министр Санжар Адилов считает, что таких рисков нет.
"Коррупционных риски абсолютно исключены. Потому что Минздрав предоставляет МВД список тех водителей, которые имеют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, но имеют водительские права. На сегодня судебным решением 988 лиц лишены судом водительских прав", – сказал он.
Мотивируя необходимость такого механизма, вице-министр напомнил о случае, который произошел в прошлом году в Урджарском районе – там автомобиль Toyota сбил группу детей. Тогда трое детей погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести.
"Виновный осужден на 9 лет. Он страдал болезнью (эпилепсия – Прим. ред.) и было медицинское противопоказание. Несмотря на это, виновный водитель сел за руль, что привело к трагедии. В данном случае механизм отработан – мы видим сведения и при принятии данного закона мы будем изымать права у данных водителей. У них при этом по излечению будет право пройти повторно медкомиссию и при отсутствии медицинских противопоказаний они смогут получить права и управлять автомобилем", – заверил он.
6 мая 2026 года депутаты Мажилиса поддержали поправки по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей. Документом ужесточаются требования к автошколам.