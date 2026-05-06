Механизм лишения прав водителей с серьезными болезнями хотят пересмотреть в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Мажилисе 6 мая 2026 года рассказал, в каком случае казахстанцев могут лишить водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нартай Сабильянов заявил, что прекращение права управления транспортными средствами водителей, имеющих медицинские противопоказания, осуществляется исключительно по решению суда. Что требует значительного времени и позволяет таким лицам продолжать управление автомобилем.

"Это, в свою очередь, создает угрозу безопасности участников дорожного движения. По информации МВД, в стране насчитывается 22 600 лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Из них у 5 500 лиц действие водительских удостоверений прекращено по решению суда. На это уходят месяцы, а в отдельных случаях – годы", – сетует он.

Для решения проблемы законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей предусматривает интеграцию медицинских данных, касающихся водителей, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, с автоматизированной базой данных Министерства внутренних дел, а также организацию информационного обмена между ними.

"Конкретные диагнозы граждан передаваться не будут. Будет предоставляться только информация о наличии ограничения по состоянию здоровья в виде отметки: "управление транспортным средством запрещено", – заверил депутат.

Его коллега, депутат Гульдара Нурымова поинтересовалась не приведет ли уточнение процедуры приостановки прав на вождение, в том числе для людей, имеющих медицинские противопоказания, к коррупционным рискам.

Вице-министр Санжар Адилов считает, что таких рисков нет.

"Коррупционных риски абсолютно исключены. Потому что Минздрав предоставляет МВД список тех водителей, которые имеют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, но имеют водительские права. На сегодня судебным решением 988 лиц лишены судом водительских прав", – сказал он.

Мотивируя необходимость такого механизма, вице-министр напомнил о случае, который произошел в прошлом году в Урджарском районе – там автомобиль Toyota сбил группу детей. Тогда трое детей погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

"Виновный осужден на 9 лет. Он страдал болезнью (эпилепсия – Прим. ред.) и было медицинское противопоказание. Несмотря на это, виновный водитель сел за руль, что привело к трагедии. В данном случае механизм отработан – мы видим сведения и при принятии данного закона мы будем изымать права у данных водителей. У них при этом по излечению будет право пройти повторно медкомиссию и при отсутствии медицинских противопоказаний они смогут получить права и управлять автомобилем", – заверил он.

6 мая 2026 года депутаты Мажилиса поддержали поправки по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей. Документом ужесточаются требования к автошколам.