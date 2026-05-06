#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Право

Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана и Китая о защите инвестиций

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:52 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций и направили документ в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью соглашения является создание и поддержка благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

"В статье 1 соглашения определены основные понятия, включая термины "инвестиции" и "покрытые инвестиции". При этом покрытыми инвестициями названы инвестиции одной стороны на территории другой стороны, существующие на дату вступления в силу соглашения, или допущенные этой стороной в соответствии с ее законодательством, и имеющие такие характеристики, как вложение капитала и других активов, ожидание выгоды или прибыли, а также принятие риска. Под инвестициями определены все активы, прямо или косвенно принадлежащие инвестору и находящиеся под его контролем", – говорится в документе.

Кроме того, в документе указано, что в соответствии со статьей 3 сторона предоставляет инвесторам другой стороны и покрытым инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями на ее территории.

"Согласно статье 4 соглашения, каждая сторона предоставляет инвесторам другой стороны и покрытым инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвесторам любой страны, не являющейся стороной, в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями на ее территории. Каждая сторона предоставляет покрытым инвестициям справедливый и равноправный режим, а также полную защиту и безопасность. Сторона предоставляет инвесторам и покрытым инвестициям другой стороны недискриминационный режим в отношении мер, которые она принимает или поддерживает в отношении убытков, понесенных инвестициями на ее территории в результате вооруженного конфликта или гражданских беспорядков", – указано в документе.

Помимо этого, сообщается, что в силу пункта 1 статьи 7 соглашения ни одна из сторон не может экспроприировать или национализировать покрытые инвестиции прямо или косвенно посредством мер, эквивалентных экспроприации или национализации, если только такие меры не принимаются в общественных интересах. А также национализация или экспроприация должна быть осуществлена в рамках надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии выплаты компенсации.

"В статье 12 соглашения предусмотрено обязательство сторон по своевременной публикации либо публичной доступности ее законов, нормативных актов и правил общего применения. Одна сторона может обратиться к другой с запросом о предоставлении копии ее законов, нормативных актов и правил общего применения. С целью разъяснения этих документов сторонами могут быть проведены консультации. Кроме того, нормами соглашения регламентированы механизм и процедуры урегулирования споров между инвесторами и государством, а также межгосударственных споров. В обоих случаях в первую очередь проводятся консультации. В случае, если консультации не дают результатов, инвестор может подать иск в один из арбитражных судов", – написано в заключении.

Ранее депутаты Мажилиса приняли закон по вопросам газоснабжения и электроэнергетики и направили документ на рассмотрение в Сенат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
ПДД, штрафы, Мажилис
16:25, 06 мая 2026
Служебные авто начнут фиксировать нарушения ПДД в Казахстане
Мажилис Парламента РК
13:05, 26 марта 2025
Депутаты ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о защите инвестиций
Сенат Парламента РК
10:22, 22 мая 2025
Сенат ратифицировал межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: