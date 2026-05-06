Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана и Китая о защите инвестиций

Депутаты Мажилиса 6 мая 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций и направили документ в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью соглашения является создание и поддержка благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

"В статье 1 соглашения определены основные понятия, включая термины "инвестиции" и "покрытые инвестиции". При этом покрытыми инвестициями названы инвестиции одной стороны на территории другой стороны, существующие на дату вступления в силу соглашения, или допущенные этой стороной в соответствии с ее законодательством, и имеющие такие характеристики, как вложение капитала и других активов, ожидание выгоды или прибыли, а также принятие риска. Под инвестициями определены все активы, прямо или косвенно принадлежащие инвестору и находящиеся под его контролем", – говорится в документе.

Кроме того, в документе указано, что в соответствии со статьей 3 сторона предоставляет инвесторам другой стороны и покрытым инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим собственным инвесторам в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями на ее территории.

"Согласно статье 4 соглашения, каждая сторона предоставляет инвесторам другой стороны и покрытым инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвесторам любой страны, не являющейся стороной, в отношении управления, ведения, эксплуатации и продажи или иного распоряжения инвестициями на ее территории. Каждая сторона предоставляет покрытым инвестициям справедливый и равноправный режим, а также полную защиту и безопасность. Сторона предоставляет инвесторам и покрытым инвестициям другой стороны недискриминационный режим в отношении мер, которые она принимает или поддерживает в отношении убытков, понесенных инвестициями на ее территории в результате вооруженного конфликта или гражданских беспорядков", – указано в документе.

Помимо этого, сообщается, что в силу пункта 1 статьи 7 соглашения ни одна из сторон не может экспроприировать или национализировать покрытые инвестиции прямо или косвенно посредством мер, эквивалентных экспроприации или национализации, если только такие меры не принимаются в общественных интересах. А также национализация или экспроприация должна быть осуществлена в рамках надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии выплаты компенсации.

"В статье 12 соглашения предусмотрено обязательство сторон по своевременной публикации либо публичной доступности ее законов, нормативных актов и правил общего применения. Одна сторона может обратиться к другой с запросом о предоставлении копии ее законов, нормативных актов и правил общего применения. С целью разъяснения этих документов сторонами могут быть проведены консультации. Кроме того, нормами соглашения регламентированы механизм и процедуры урегулирования споров между инвесторами и государством, а также межгосударственных споров. В обоих случаях в первую очередь проводятся консультации. В случае, если консультации не дают результатов, инвестор может подать иск в один из арбитражных судов", – написано в заключении.

