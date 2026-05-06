Общество

Госномера другого цвета могут появиться в Казахстане

Фото: unsplash
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Мажилисе 6 мая 2026 года озвучил позицию по введению отдельного госномера для электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Арман Калыков заявил, что не всегда можно отличить электромобиль от обычного автомобиля. Это, по его словам, важная деталь, когда речь идет о платных стоянках, зарядных стоянках, о въезде на территорию особо охраняемых природных территорий.

"В рамках данного законопроекта мы предложили использовать отдельный цвет государственных номеров на электрические автомобили. Отношение ваше к этому предложению", – поинтересовался он.

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов предложение поддержал.

"Своевременный вопрос. Министерство внутренних дел поддерживает. По изменению фона на государственном номере для электромобилей – есть мировая общепринятая практика, они окрашены зеленым цветом, поэтому этот вопрос прорабатывали и поддерживаем. После принятия закона (по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей – Прим. ред.) тоже уже будем заниматься нормативными подзаконными актами и уже будем утверждать соответствующие положения, и они будут внедрены по всей стране", – отметил он.

Ранее Санжар Адилов рассказал, смогут ли казахстанцы прогревать без штрафа автомобили в зимнее время.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
