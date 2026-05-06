Общество

Служебные авто начнут фиксировать нарушения ПДД в Казахстане

ПДД, штрафы, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:25 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД) средства хотят шире использовать в Казахстане. Проект закона с такой нормой депутаты Мажилиса поддержали 6 мая 2026 года в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма предусмотрена законопроектом по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

"Документ предусматривает применение специальных технических средств, автоматически фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Такие средства будут устанавливаться на транспортные средства государственных органов, служб скорой медицинской помощи, а также на транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки", – сказал депутат Нуртай Сабильянов.

По его словам, данная норма позволит повысить уровень безопасности дорожного движения.

В настоящее время "Мобильный комплекс фиксаций нарушений ПДД" установлены на автопатрулях. Они фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушения дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие типовые нарушения.

