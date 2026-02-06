Скидки на штрафы хотят убрать для злостных нарушителей ПДД

Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года предложил некоторых автомобилистов лишить возможности платить половину штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев отметил, что речь идет о злостных нарушителях правил дорожного движения.

"Я предложил в прошлом году – это рассмотрено правительством и поддержано и, думаю, какие-то изменения в этой части будут. Я предложил тех, кто систематически, более 10 раз в течение года, нарушает ПДД, лишить этой привилегии, чтобы они платили после десятого нарушения, 11, 12 или 13-й раз полную сумму. У нас идут законы пакетами и при следующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях я буду инициировать внесение этих поправок", – сказал сенатор.

Ранее депутат в своем запросе привел пример, когда водитель совершил за год 143 нарушения и выплатил штрафы на сумму более 3 млн тенге.