#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Скидки на штрафы хотят убрать для злостных нарушителей ПДД

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:24 Фото: freepik
Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената 6 февраля 2026 года предложил некоторых автомобилистов лишить возможности платить половину штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев отметил, что речь идет о злостных нарушителях правил дорожного движения.

"Я предложил в прошлом году – это рассмотрено правительством и поддержано и, думаю, какие-то изменения в этой части будут. Я предложил тех, кто систематически, более 10 раз в течение года, нарушает ПДД, лишить этой привилегии, чтобы они платили после десятого нарушения, 11, 12 или 13-й раз полную сумму. У нас идут законы пакетами и при следующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях я буду инициировать внесение этих поправок", – сказал сенатор.

Ранее депутат в своем запросе привел пример, когда водитель совершил за год 143 нарушения и выплатил штрафы на сумму более 3 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
12:03, Сегодня
Порядок организации концертов зарубежных певцов пересмотрят в Казахстане
Сенатор предложил убрать скидки по оплате штрафов злостным нарушителям ПДД
13:41, 13 февраля 2025
Сенатор предложил убрать скидки по оплате штрафов злостным нарушителям ПДД
Депутат предложил ввести "идиотен-тест" для злостных нарушителей ПДД
19:20, 25 февраля 2025
Депутат предложил ввести "идиотен-тест" для злостных нарушителей ПДД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: