#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Налоговые льготы и статус резидента: иностранных специалистов по-новому будут привлекать в Казахстан

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:16 Фото: pixabay
Казахстан запускает новые механизмы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующие меры реализуются в рамках указа президента РК, направленного на повышение открытости страны для талантов, инвесторов и предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект, предусматривающий комплексное обновление миграционного законодательства. Документ вводит механизм целевого привлечения востребованных специалистов с учетом реальных потребностей рынка труда. Ключевым нововведением станет формирование утверждаемого правительством перечня приоритетных профессий. В него, как ожидается, войдут специалисты в сферах информационных технологий, здравоохранения, образования и культуры – направлениях, где сегодня наблюдается наибольший кадровый дефицит".

Также законопроект устанавливает понятные и прозрачные условия привлечения иностранных специалистов по приглашению работодателей.

"Отдельный акцент сделан на создании конкурентных условий для работы и жизни в Казахстане. В частности, расширяются возможности программы "Алтын Visa". Иностранные специалисты смогут претендовать на получение статуса долгосрочного резидента (Resident ID) после установленного периода трудовой деятельности. Этот статус открывает доступ к ряду существенных преимуществ, включая налоговые преференции, доступ к финансовым услугам, расширенные возможности в сфере здравоохранения и образования, а также право работать вне квотных ограничений".Пресс-служба МТСЗН РК

Реализация этих норм, как считают в Минтруда, в первую очередь обеспечит передачу знаний и навыков казахстанским работникам через привлечение иностранных специалистов, одновременно помогая закрыть дефицит кадров и ускоряя технологическое развитие, что в целом повысит производительность и создаст положительный экономический эффект.

"В долгосрочной перспективе подобные меры могут способствовать тому, что Казахстан станет региональным центром притяжения квалифицированных специалистов и передовых технологий. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование".Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, Министерством труда и соцзащиты населения проводится работа по расширению перечня востребованных профессий с 51 до 174, который будет утвержден на уровне постановления правительства РК.

Перечень включает профессии, востребованные в атомной промышленности, энергетике, биотехнологии и геномной медицине, здравоохранении, ядерной энергетики, водных ресурсах и ирригации и так далее.

Ожидается, что принятые меры усилят позиции Казахстана в глобальной конкуренции за таланты и обеспечат приток квалифицированных специалистов в ключевые отрасли экономики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:16
Президент подписал указ о совершенствовании миграционной политики

4 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что получат обладатели "Золотой визы" и члены их семей в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
20:11, 30 апреля 2026
Президент подписал указ о совершенствовании миграционной политики
Миграционная ситуация в Казахстане
07:48, 21 апреля 2026
Казахстан меняет миграционную политику с упором на специалистов и инвесторов
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
15:20, 21 января 2026
Ставки по ИПН, льготы для лиц с инвалидностью: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: