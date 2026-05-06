Налоговые льготы и статус резидента: иностранных специалистов по-новому будут привлекать в Казахстан

Казахстан запускает новые механизмы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов. Соответствующие меры реализуются в рамках указа президента РК, направленного на повышение открытости страны для талантов, инвесторов и предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 мая 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект, предусматривающий комплексное обновление миграционного законодательства. Документ вводит механизм целевого привлечения востребованных специалистов с учетом реальных потребностей рынка труда. Ключевым нововведением станет формирование утверждаемого правительством перечня приоритетных профессий. В него, как ожидается, войдут специалисты в сферах информационных технологий, здравоохранения, образования и культуры – направлениях, где сегодня наблюдается наибольший кадровый дефицит".

Также законопроект устанавливает понятные и прозрачные условия привлечения иностранных специалистов по приглашению работодателей.

"Отдельный акцент сделан на создании конкурентных условий для работы и жизни в Казахстане. В частности, расширяются возможности программы "Алтын Visa". Иностранные специалисты смогут претендовать на получение статуса долгосрочного резидента (Resident ID) после установленного периода трудовой деятельности. Этот статус открывает доступ к ряду существенных преимуществ, включая налоговые преференции, доступ к финансовым услугам, расширенные возможности в сфере здравоохранения и образования, а также право работать вне квотных ограничений". Пресс-служба МТСЗН РК

Реализация этих норм, как считают в Минтруда, в первую очередь обеспечит передачу знаний и навыков казахстанским работникам через привлечение иностранных специалистов, одновременно помогая закрыть дефицит кадров и ускоряя технологическое развитие, что в целом повысит производительность и создаст положительный экономический эффект.

"В долгосрочной перспективе подобные меры могут способствовать тому, что Казахстан станет региональным центром притяжения квалифицированных специалистов и передовых технологий. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, Министерством труда и соцзащиты населения проводится работа по расширению перечня востребованных профессий с 51 до 174, который будет утвержден на уровне постановления правительства РК.

Перечень включает профессии, востребованные в атомной промышленности, энергетике, биотехнологии и геномной медицине, здравоохранении, ядерной энергетики, водных ресурсах и ирригации и так далее.

Ожидается, что принятые меры усилят позиции Казахстана в глобальной конкуренции за таланты и обеспечат приток квалифицированных специалистов в ключевые отрасли экономики.

4 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что получат обладатели "Золотой визы" и члены их семей в Казахстане.