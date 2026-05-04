"Время теряем": Токаев потребовал срочно оцифровать данные

Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира. Об этом заявил президент Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры.

"Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение "Золотой визы", которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели "Золотой визы" и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

"Структурированные данные – это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах. Мы теряем время и возможности. Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта. В свою очередь Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса", – заявил глава государства.

В целом, по его словам, для полного перехода к датацентричной модели управления правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности – стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых "озер данных".

"Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок", – резюмировал президент.

На заседании он также высказался о цифровом тенге и безналичных платежах.