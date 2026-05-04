#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
События

"Время теряем": Токаев потребовал срочно оцифровать данные

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 14:11 Фото: freepik
Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира. Об этом заявил президент Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры.

"Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение "Золотой визы", которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели "Золотой визы" и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

"Структурированные данные – это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах. Мы теряем время и возможности. Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта. В свою очередь Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса", – заявил глава государства.

В целом, по его словам, для полного перехода к датацентричной модели управления правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности – стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых "озер данных".

"Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок", – резюмировал президент.

На заседании он также высказался о цифровом тенге и безналичных платежах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
14:15, 04 мая 2026
Инфраструктура для ИИ, "Долина ЦОДов" и события на Ближнем Востоке: какие еще заявления сделал Токаев
Касым-Жомарт Токаев, образование, ИИ
14:02, 01 октября 2025
Токаев: ИИ должен усиливать образование, а не подменять его основы
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
13:48, 04 мая 2026
Токаев обозначил ИИ как ключевое стратегическое направление развития Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
&quot;Хочу испытать себя&quot;: Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: