Общество

Уголовную ответственность за жестокое обращение с животными могут усилить в Казахстане

УК РК, Мажилис, наказание , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:22
Депутаты Мажилиса намерены пересмотреть санкции статьи Уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения с животным, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин сообщил, что в рамках поправок по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира планируется внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

"Для повышения ответственности владельцев вносятся поправки в статьи 406-1 и 407-2 КоАП РК и существенно увеличили размеры штрафов", – сказал он.

Предлагается ужесточить и уголовное наказание.

"В 316 статье Уголовного кодекса есть две части. Первое, в случае жестокого обращения с животным, повлекшего его увечье, самое максимальное наказание – 2 месяца лишения свободы. Предлагаем повысить его до 6 месяцев. Часть 2 статьи "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель", максимальное наказание 2 года, сейчас предлагаем до 5 лет с конфискацией имущества или без. Такое предложение мы внесли, правительство дало положительное заключение. Ко второму чтению обсудим и эти предложения рассмотрим", – заявил он.

6 мая 2026 года депутаты Мажилиса поддержали проект закона в первом чтении. Документом расширяется перечень запрещенных способов охоты. В частности, вводятся ограничения на использование современных технических средств, включая беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения и иные устройства.

Оксана Даирова
