Депутат выступил за усиление ответственности за жестокое обращение с животными

Депутат Мажилиса Константин Авершин 15 апреля 2026 года в своем депутатском запросе призвал обеспечить баланс между безопасностью и гуманным обращением с животными, а также пресечь искажение норм закона и усилить ответственность за жестокое обращение, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что обсуждение законопроекта о бездомных животных сейчас вызывает очень острую реакцию.

"Но вокруг него идет откровенное искажение. В публичном пространстве распространяют утверждения об отстреле животных, о введении налогов на питомцев и других мерах, которых в законе нет. Людям подсовывают страхи вместо фактов. Да, в обществе есть тревога. Есть опасения по поводу жестокого обращения с животными. Это нормальная, человеческая реакция. И ее нельзя игнорировать. Хочу подчеркнуть: в обсуждении участвует много людей, которые искренне переживают за эту тему. Это заслуживает уважения. Но нельзя не видеть и другое. В публичное пространство заходят совсем иные вещи. Переход на личности. Оскорбления. Агрессия. Попытки раскачать общество", – сказал мажилисмен.

По его мнению, это уже не про защиту животных, а про дестабилизацию, и это красная линия.

"Дискуссию нельзя превращать в травлю. Недопустимы оскорбления граждан, представителей государственных органов, депутатов. Такие действия должны получать жесткую правовую реакцию. Проблема есть. И она конкретная. В ряде регионов фиксируются случаи нападения бродячих животных. Это прямая угроза безопасности, здоровью и жизни. И здесь нужно говорить честно. Когда животное представляет реальную опасность, речь идет о защите. В таких ситуациях решения должны приниматься быстро и строго в рамках закона. Но это не означает, что допустимы жестокие и бесконтрольные методы. В обычной практике обращение должно оставаться гуманным", – продолжил Константин Авершин.

Он считает, что необходимо выстроить систему, которая одновременно обеспечит безопасность и порядок на улицах, при этом исключив жестокие и недопустимые методы, учитывая общественный запрос как на защиту, так и на гуманное обращение.

"Поэтому нормы закона должны обсуждаться через факты, контроль и ответственность. Звучит требование усилить ответственность владельцев животных, чтобы выброшенные собаки и кошки не пополняли улицы. Эти нормы уже закреплены в законе. Это чипирование, ответственность владельцев, контроль со стороны местных органов. Призываю внимательно читать закон. Многие вопросы после этого снимаются. Главный вывод этой ситуации – надо усилить диалог", – дополнил мажилисмен.

По его словам, любые факты жестокого обращения с животными – это нарушение закона, и они должны получать жесткую правовую оценку.

"Более того, необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за жестокое обращение. Но и искажать закон, натравливать людей и раскачивать ситуацию недопустимо. Кто готов работать – приглашаем к диалогу. Кто пытается использовать эту тему для давления и раскрутки конфликта через агрессию и оскорбления, должны отдавать себе отчет, что такие действия однозначно получат правовую оценку. Эта проблема решаема. И решать ее нужно не эмоциями, а работой. Для этого есть инструменты, институты и ответственность. Сильное общество – это не там, где громче кричат и оскорбляют. Сильное общество – это там, где умеют договариваться и доводить решения до результата. И именно по этому пути мы пойдем", – заключил Константин Авершин.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".