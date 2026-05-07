Плац-концерт и выставка: как Астана отмечает День защитника Отечества

В Астане сразу на нескольких площадках проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы. Главной точкой притяжения для горожан стала площадь "Қазақ елі", где состоялся большой праздничный плац-концерт, передает корреспондент Zakon.kz.

Погода в столице в этот день словно сама решила поддержать атмосферу праздника. С самого утра сюда, на главную площадь страны, стали собираться люди: семьи с детьми, пожилые люди, молодежь.

Для них выступили звезды казахстанской эстрады, оркестры Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.

Со сцены звучали патриотические композиции, песни о мире, Родине и памяти поколений.

Одним из самых зрелищных моментов программы стало выступление сводных военных оркестров и парадных расчетов. Под звуки торжественных маршей на площади развернулось синхронное дефиле роты почетного караула. Военнослужащие продемонстрировали сложнейшие элементы строевой подготовки: виртуозное вращение карабинов, перестроения в движении и безупречную синхронность, которую зрители встречали аплодисментами после каждого номера.

Отдельное внимание гостей праздника привлекла выставка военной и специальной техники. Особенно оживленно было возле машин МЧС, бронетехники и патрульных автомобилей Национальной гвардии. Дети с интересом рассматривали оборудование, фотографировались с военнослужащими и спасателями и с восторгом забирались в кабины техники.

"Это специальная машина радиационной, химической и биологической разведки. Она относится к МЧС. Мы хотели показать, какая у нас есть техника. Эта новая техника. Показать, что население наше защищено, что есть профессионалы", – рассказал командир роты радиационной, химической и биологической защиты воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева МЧС РК лейтенант Рауан Амиров.

На выставке также представили технику для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и автомобили Службы медицины катастроф.

Не меньший интерес вызвала демонстрация бронетехники и автомобилей, состоящих на вооружении Национальная гвардия Республики Казахстан.

"На данный момент около шести автомобилей мы тут демонстрируем. Две из них патрульные машины. Они предназначены для несения патрульно-постовой службы по городу, охраны общественного порядка и патрулирования. Далее представлены бронированные машины. Предназначены для доставки спецподразделений на выполнение различных боевых задач. Дети могут посмотреть здесь… все хотят сесть за руль. И у них уже, конечно, видя все это, выступление наших вооруженных сил и в целом силовых структур, в душе закладывается чувство патриотизма. Население видит, что наши вооруженные силы боеготовы к выполнению любых задач", – отметил один из военнослужащих.

Сами жители столицы признаются: для них этот праздник – не просто выходной или концерт, а возможность вспомнить историю своей семьи и отдать дань уважения ветеранам.

"В Советском Союзе говорили: "Никто не забыт, ничто не забыто". Это мероприятие нужно для того, чтобы люди помнили, чтили и уважали ветеранов. Идет воспитание подрастающего поколения в духе справедливости и уважения к старшим", – поделился житель города Ерлан Амешов.

На площади царила по-настоящему теплая атмосфера: люди подпевали артистам, танцевали под знакомые мелодии, снимали происходящее на телефоны. Но за праздничным настроением чувствовалась и особая эмоциональность этого дня – того самого "праздника со слезами на глазах".

"Мы пришли сюда с подругой. Звучат патриотические песни в честь Дня защитников Отечества. Мы хотим продемонстрировать свое уважение военнослужащим. Сказать, что мы с ними. Желаю мирного неба, здоровья всем и благополучия. И пусть нигде не будет войн", – сказала жительница столицы Айжан Махметова.

Памятные мероприятия в этот день проходили не только под открытым небом. Так, в Доме дружбы состоялся круглый стол и выставка предметов военного времени. На столе, покрытом белой скатертью, были разложены пули, пулеметные ленты, солдатская каска с пробоиной от пули. Рядом – портреты Героев Советского Союза, людей, которые ценой собственной жизни приближали Победу.

Кроме того, в разных районах столицы прошли спортивные мероприятия, посвященные празднику. По словам организаторов, главная цель всех акций – сохранить память о подвиге ветеранов и передать молодому поколению уважение к истории страны и ее защитникам.

7 мая в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы. В его рамках сотрудникам МВД вручили ключи от новых квартир.