События

"Это символ уверенности в будущем": сотрудникам МВД вручили ключи от новых квартир при поддержке Токаева

МВД, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 11:19 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы. Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что министр внутренних дел Ержан Саденов поздравил ветеранов, гостей и личный состав.

"Этот день – не только часть нашей истории, но и большая ответственность. Великая Победа – это подвиг народа, а мирная жизнь – результат этого героизма. Наш главный принцип – Закон и Порядок. Это не просто лозунг, а ежедневная работа. Уважаемые коллеги, доверие народа – наша главная ценность. Желаю всем успехов, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. Пусть ваш труд будет плодотворным. С праздником!" – отметил глава МВД РК.

В ходе мероприятия особо отмечены мужество, самоотверженность и верность присяге сотрудников органов внутренних дел.

"Хочу поздравить всех сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, военнослужащих и ветеранов с праздниками – 7 Мая и 9 Мая. Ветеранам желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, а действующим сотрудникам – с честью и достоинством нести службу на благо страны", – поздравил заместитель командира строевого подразделения специального отряда быстрого реагирования ДП Жамбылской области Виталий Мирошниченко.
МВД, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 11:19

Фото: polisia.kz

Кроме того, при поддержке главы государства сотрудникам полиции вручены ключи от новых квартир.

"Хочу выразить искреннюю благодарность от себя и своей семьи главе нашего государства, а также нашему министру за внимание к сотрудникам и реальную поддержку в решении социальных вопросов. Получение ключей от собственной квартиры – это важное событие для каждой семьи, символ стабильности, благополучия и уверенности в будущем", – сказал заместитель председателя Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД РК Денис Рудковский.

Также на торжественном мероприятии выступила старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Айнур Байгеленова.

"В органах внутренних дел служу уже более 20 лет. Я многодетная мама. Сегодня мой труд получил высокую оценку, и наша семья получила собственное жилье. Это очень важное событие для нас. В дальнейшем я готова так же честно и преданно продолжать службу", – сказала она.
МВД, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 11:19

Фото: polisia.kz

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом. В честь сотрудников, которые ежедневно несут службу, преодолевая все трудности профессии, выступили звезды казахстанской эстрады.

Ранее казахстанцев с Днем защитника Отечества поздравил Касым-Жомарт Токаев.

Динара Халдарова
