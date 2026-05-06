День защитника Отечества отметили торжественным мероприятием в Костанае
На плацу выстроились военнослужащие, солдаты срочной службы, курсанты Академии МВД имени Ш. Кабылбаева.
Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов. Поздравил собравшихся заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов:
"Наша страна вышла на новый исторический этап с принятием новой Конституции. В ее основу легли такие важные понятия государственности, как справедливость, законность и правопорядок. Это важные принципы для каждого военнослужащего, ведь такие качества, как дисциплина, патриотизм и верность, вместе с ними всегда".
Затем он наградил ряд военнослужащих благодарственными письмами от имени акима Костанайской области, отличившихся за время несения службы.
В числе награжденных были и гражданские лица, к примеру, ученик 7 школы г. Костаная Иван Захарченко получил свою награду за своевременное сообщение о пожаре.
"Мой сын этой зимой, выходя из дома, увидел пожар в бане на одном из частных подворий. Он быстро вызвал пожарных и предотвратил более серьезные масштабы возгорания. Мы очень гордимся сыном, для нас такое общественное признание очень волнительно и приятно", – поделилась Ксения Вайспек.
В воинской части 6697 Национальной гвардии РК службу несут около 500 солдат-срочников со всего Казахстана. Они ведут охрану общественного порядка, а также несут службу на территории колоний, расположенных в Костанае, и "Черный беркут" в Житикаре.
Солдаты части принимают активное участие в поиске пропавших людей и помощи во время паводков.
"Мы отмечаем праздник, навеянный мужеством и доблестью наших защитников. Защита Отечества – это конституционная обязанность и долг каждого гражданина, которые высоко ценятся обществом. Это доверие народа к военнослужащим как к защитникам их мирного неба и труда", – отметил в своем поздравлении командир части Епкен Арыстаналиев.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
