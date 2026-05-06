День защитника Отечества отметили торжественным мероприятием в Костанае

В воинской части 6697 Национальной гвардии РК прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

На плацу выстроились военнослужащие, солдаты срочной службы, курсанты Академии МВД имени Ш. Кабылбаева.

Фото: Василий Васильев

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов. Поздравил собравшихся заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов:

"Наша страна вышла на новый исторический этап с принятием новой Конституции. В ее основу легли такие важные понятия государственности, как справедливость, законность и правопорядок. Это важные принципы для каждого военнослужащего, ведь такие качества, как дисциплина, патриотизм и верность, вместе с ними всегда".

Затем он наградил ряд военнослужащих благодарственными письмами от имени акима Костанайской области, отличившихся за время несения службы.

В числе награжденных были и гражданские лица, к примеру, ученик 7 школы г. Костаная Иван Захарченко получил свою награду за своевременное сообщение о пожаре.

"Мой сын этой зимой, выходя из дома, увидел пожар в бане на одном из частных подворий. Он быстро вызвал пожарных и предотвратил более серьезные масштабы возгорания. Мы очень гордимся сыном, для нас такое общественное признание очень волнительно и приятно", – поделилась Ксения Вайспек.

В воинской части 6697 Национальной гвардии РК службу несут около 500 солдат-срочников со всего Казахстана. Они ведут охрану общественного порядка, а также несут службу на территории колоний, расположенных в Костанае, и "Черный беркут" в Житикаре.

Солдаты части принимают активное участие в поиске пропавших людей и помощи во время паводков.

"Мы отмечаем праздник, навеянный мужеством и доблестью наших защитников. Защита Отечества – это конституционная обязанность и долг каждого гражданина, которые высоко ценятся обществом. Это доверие народа к военнослужащим как к защитникам их мирного неба и труда", – отметил в своем поздравлении командир части Епкен Арыстаналиев.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

