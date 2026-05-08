Депутатов в Казахстане будут лишать слова за нарушение этики
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Депутат Мажилиса Айдос Сарым в кулуарах правительства 8 мая 2026 года рассказал, как будут наказывать депутатов за нарушение этики, передает корреспондент Zakon.kz.
Сарым заявил, что штрафовать депутатов на нарушение этики не будут.
"Предусмотрены несколько форматов – порицание, лишение слова на одно заседание или на три заседания – это тоже существенный институт, который должен сформировать новую парламентскую и политическую культуру. Лишение слова, то есть он не сможет делать депутатский запрос и задавать вопросы (во время обсуждения законопроектов. – Прим. ред.). Не дадут ему – не включат микрофон и все", – добавил он.
Пересмотрена, но незначительно, и процедура лишения мандата.
"Депутатского мандата может лишаться в двух вариантах. Во-первых, поскольку будут выборы по партийным спискам, сама партия может инициировать, если депутат не следует партийной рекомендации, дискредитирует партию и так далее. И второе – когда подключаются госструктуры, если человек совершил преступление. Там есть свой порядок", – резюмировал он.
8 мая 2026 года депутаты поддержали проект Конституционного закона "О Курултае и статусе его депутатов". Одной из новелл данного проекта закона является создание Совета по депутатской этике, который будет вырабатывать предложения по наложению мер взыскания депутату, если он нарушит правила депутатской этики.
