Финансы

Почему государство не регулирует индексацию зарплат частных работников, объяснил Жумангарин

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 13:56 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность индексации заработных плат сотрудников частных организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, государство не может диктовать такие условия частному бизнесу.

"Быть может, он каждый месяц хочет повышать зарплату? Может, у него есть какие-то свои договоренности или устав? Будет плохо, если мы будем такие условия диктовать. Но создавать условия для развития бизнеса, чтобы часть доходов передавалась сотрудникам, – это наша задача. И сейчас мы над ней работаем", – сказал Жумангарин.

Он отметил, что определенные действия в данном направлении уже предприняты.

"Мы внесли поправки в Налоговый кодекс – если ты показываешь фонд заработной платы от 100 млн и выше, у тебя идет налоговый вычет на эту сумму. Кроме того, мы минимальный вычет сделали 30 МЗП. То есть, с зарплаты в 129 тысяч вообще никаких налоговых вычетов. Все это мы заложили в Налоговом кодексе, и нормы уже работают", – добавил министр.

Ранее мы писали, что бюджетникам могут повысить зарплаты в Казахстане.

