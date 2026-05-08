Депутатов будут наказывать за нарушение этики в Казахстане

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в ходе обсуждения проекта Конституционного закона "О Курултае и статусе его депутатов" высказался о работе Этической комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов. "Одной из новелл данного проекта закона является создание Совета по депутатской этике, который будет вырабатывать предложения по наложению мер взыскания депутату, если он нарушит правила депутатской этики. Какой будет порядок работы Совета? Кто будет председателем. Какой будет состав?" – поинтересовался он. Депутат Айдос Сарым считает, что детально порядок работы Совета можно прописать в регламенте нового Курултая. "На самом деле мы впервые вопросы депутатской этики поднимаем на уровень конституционного закона – это очень, мне кажется, важный институт, который формирует новую политическую и парламентскую культуру. Хочу отметить, что этическая комиссия Мажилиса заработала именно в этом созыве и стала действенным институтом. Не скрою, многие наши коллеги успели побывать на этической комиссии. В нынешнем виде этическая комиссия состоит из председателя и членов каждой депутатской фракции, которые избираются в палату. В будущем регламенте этот порядок можно сохранить", – добавил он. Ранее депутаты Парламента на совместном заседании палат в первом чтении одобрили законопроект "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов".

