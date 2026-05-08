#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Еще одна поликлиника появилась в Алматы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 13:58 Фото: primeminister.kz
В Алматы на одну поликлинику стало больше, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Центре первичной медико-санитарной помощи (ЦПМС) Медеуского района, который переименовали в городскую поликлинику №35.

Как пояснили 8 мая 2026 года в Управлении общественного здравоохранения города, изменение статуса связано с расширением деятельности поликлиники, увеличением объема оказываемых услуг и ростом численности обслуживаемого населения, которая на сегодняшний день превышает 36 700 человек.

"Согласно действующим стандартам, формат ЦПМСП предусматривает обслуживание населения до 30 тысяч человек, в связи с чем было принято решение о преобразовании в городскую поликлинику. Сегодня в поликлинике организована работа мобильных бригад, функционируют отделение ЦАХ, молодежный центр, а также направления психосоциальной помощи. Молодежный центр оказывает консультативную и медицинскую поддержку жителям всего Медеуского района независимо от прикрепления", – рассказали в управлении.

Кроме того, в поликлинике действует Центр психического здоровья, где жители Медеуского района могут получить консультацию врача-психиатра, наблюдение, назначение и выдачу лекарственных препаратов, а также необходимую специализированную помощь без выезда в городской Центр психического здоровья.

"В рамках дальнейшего развития на 2027-2028 годы запланированы капитальный ремонт подвального помещения, открытие Центра долголетия и кабинета катамнеза, который будет оказывать консультативную помощь и сопровождение недоношенных детей", – добавили в управлении.

29 апреля 2026 года в Министерстве здравоохранения подробно объяснили, почему изменили финансирование поликлиник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
17:30, Сегодня
Ночное заведение опечатали в Алматы после визита полиции: что там произошло
больница, Бостандыкский район, Досаев
10:50, 07 марта 2024
В Алматы появятся две поликлиники
В одном из городов Акмолинской области построят современную больницу с поликлиникой
17:36, 26 октября 2023
В одном из городов Акмолинской области построят современную больницу с поликлиникой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: