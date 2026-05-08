Еще одна поликлиника появилась в Алматы

В Алматы на одну поликлинику стало больше, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Центре первичной медико-санитарной помощи (ЦПМС) Медеуского района, который переименовали в городскую поликлинику №35.

Как пояснили 8 мая 2026 года в Управлении общественного здравоохранения города, изменение статуса связано с расширением деятельности поликлиники, увеличением объема оказываемых услуг и ростом численности обслуживаемого населения, которая на сегодняшний день превышает 36 700 человек.

"Согласно действующим стандартам, формат ЦПМСП предусматривает обслуживание населения до 30 тысяч человек, в связи с чем было принято решение о преобразовании в городскую поликлинику. Сегодня в поликлинике организована работа мобильных бригад, функционируют отделение ЦАХ, молодежный центр, а также направления психосоциальной помощи. Молодежный центр оказывает консультативную и медицинскую поддержку жителям всего Медеуского района независимо от прикрепления", – рассказали в управлении.

Кроме того, в поликлинике действует Центр психического здоровья, где жители Медеуского района могут получить консультацию врача-психиатра, наблюдение, назначение и выдачу лекарственных препаратов, а также необходимую специализированную помощь без выезда в городской Центр психического здоровья.

"В рамках дальнейшего развития на 2027-2028 годы запланированы капитальный ремонт подвального помещения, открытие Центра долголетия и кабинета катамнеза, который будет оказывать консультативную помощь и сопровождение недоношенных детей", – добавили в управлении.

