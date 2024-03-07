В Алматы появятся две поликлиники

К осени этого года в Бостандыкском районе Алматы начнется строительство двух поликлиник. Об этом рассказал Ерболат Досаев на встрече с жителями района, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в акимате районе разрабатывается проектно-сметная документация на строительство двух поликлиник по 500 посещений в день. Они будут полностью укомплектованы компьютерными томографами, маммографами – всем необходимым современным оборудованием для оказания высококачественных медицинских услуг.



"Мы надеемся, что в июне выйдем из государственной экспертизы, проведем конкурс и осенью 2024 года начнем строительство. Оба земельных участка мы выкупили, они находятся в собственности города. Нам осталось получить необходимые государственные заключения и приступить к строительству – в этом году мы начнем", – сообщил Ерболат Досаев.

Сегодня на встрече аким Алматы рассказал, что на территории Бостандыкского района до начала нового учебного года завершится строительство школы на 1100 мест.