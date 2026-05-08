Бейбит Исабаев вручил госнаграду родственникам погибшего спасателя

Сегодня аким области Бейбит Исабаев вручил родственникам погибшего при исполнении служебных обязанностей майора гражданской защиты Дамира Таранова медаль "Ерлігі үшін", присвоенную Указом главы государства, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В своем выступлении глава региона отметил важную роль сотрудников органов гражданской защиты в обеспечении безопасности страны.

"Работа спасателей сложна и сопряжена с различными рисками, они неустанно служат день и ночь для безопасности населения. В их числе с особым уважением называем имя майора гражданской защиты Дамира Таиржанулы Таранова, погибшего при исполнении служебных обязанностей. За проявленный героизм Указом главы государства он посмертно награжден медалью "Ерлігі үшін". В памяти коллег и земляков Дамир Таиржанулы навсегда останется как доблестный спасатель, достойно и cамоотверженно исполнявший свой долг. А его подвиг станет для последующих поколений примером истинного патриотизма и беззаветной преданности службе по защите жизни и безопасности граждан", – сказал Исабаев, вручив награду матери спасателя Гульсаре Тарановой.

Фото: акимат области Жетысу

"Подвиг моего супруга Дамира оценили на государственном уровне, от имени президента ему вручена медаль, которую мы сегодня получили. Мой муж был очень трудолюбивым, ответственным, глубоко патриотичным человеком. Ради спасения чужих жизней он пожертвовал своей, проявив преданность своим служебным обязанностям, Родине", – сказала супруга погибшего Румилям Тохтабакиева.

Отметим, что Дамир Таранов с 2016 года трудился в органах противопожарной службы и занимал ответственную должность в пожарных частях Панфиловского района. Он погиб в марте этого года при спасении рыбака на озере Алтынколь.