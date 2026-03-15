Общество

"Я проголосовал за процветание нашей страны": аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял участие в референдуме

Голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:24 Фото: Дмитрий Ерофеев
Аким области Жетісу Бейбит Исабаев вместе с супругой проголосовал на участке референдума №389 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова города Талдыкоргана. Глава региона отметил, что референдум важен для будущего страны.
"Воспользовавшись своим конституционным правом, как гражданин своей страны, я принял участие в референдуме по новой Конституции и отдал свой голос. Я проголосовал за процветание нашей страны, за будущее Казахстана", – сказал глава региона Бейбит Исабаев.

Отметим, что избирательным правом в регионе обладают свыше 437 тысяч человек, из них около 2600 граждан участвуют в голосовании впервые. Всего в регионе имеется 468 избирательных участков, которые начали работу с 7.00 утра. Из них 40 являются объектами с ограниченным доступом, включая воинские части, пограничные заставы, медицинские учреждения и учреждения пенитенциарной системы. При этом все участки обеспечены необходимыми материально-техническими средствами: подготовлены кабины для голосования, стационарные и переносные урны, а также обеспечена возможность для проведения общественного наблюдения.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Особое внимание на избирательных участках уделено обеспечению беспрепятственного голосования для людей с особыми потребностями. В частности, 467 участков расположены на первых этажах, установлены тактильные указатели, пандусы, специальные кабины для инвалидов-колясочников, а также лупы и трафареты для слабовидящих. Задействованы 33 автомобиля службы "Инватакси" и 30 сурдопереводчиков.

Фото: Дмитрий Ерофеев

В целях обеспечения прозрачности и законности референдума работают 479 комиссий референдума, из них 11 территориальных и 468 участковых. Всего в этой работе принимают участие 2989 членов комиссий, которые следят за ходом голосования и осуществляют организационные мероприятия. Для наблюдения за референдумом в области аккредитованы 6 общественных объединений.

Фото: Дмитрий Ерофеев

В целом все избирательные участки региона оснащены стендами, информационными и методическими материалами и плакатами, где на двух языках опубликован текст проекта новой Конституции. Открыты 186 онлайн-сервисов подтверждения регистрации избирателей и 5 сервисов в г. Талдыкорган по временной регистрации граждан, расположенные в пяти школах города. Первым, самым старшим голосующим, и тем, кто голосует впервые, предусмотрены памятные подарки. Кроме того, в городах и районных центрах области обеспечен бесплатный проезд на общественном транспорте.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Все избирательные участки будут работать до 20.00, обеспечивая гражданам возможность выразить свою позицию.

Айсулу Омарова
"Судьбоносный день для нашей страны": Токаев проголосовал на референдуме
