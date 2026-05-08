Память без срока давности: в Павлодаре не прекращают поиски героев

На фронт из Павлодарской области ушли более 46 тысяч человек, почти половина из них не вернулись домой. Память о павлодарцах, погибших на войне, сохранили в книгах памяти "Боздақтар", сообщает Zakon.kz.

Среди тех, кто ведет эту работу, – историк Бекмухаммед Исламулы. Он много лет занимается исследованием архивных документов и внес значительный вклад в подготовку трехтомного издания книги памяти.

"Книгу "Боздақтар" мы начали издавать с 2005 года совместно с сотрудниками областного архива. Работа над тремя томами заняла шесть лет. Наша группа работала с архивными источниками в разных странах. Мы побывали в государственном архиве Москвы и в военном архиве Подольска. В Подольске хранятся очень ценные исторические материалы, связанные с войной. Именно там удалось обнаружить множество ранее засекреченных данных. Затем мы работали в военно-медицинском архиве Санкт-Петербурга и получили доступ ко многим документам. Кроме того, мы посетили Минск, Киев и Харьков. А сотрудники местного государственного архива ездили в Финляндию, откуда также привезли немало материалов. Благодаря этим поездкам удалось установить имена многих фронтовиков, ранее считавшихся пропавшими без вести, а также определить места их захоронения". Историк Бекмухаммед Исламулы

В ходе исследований были выявлены и ранее неизвестные исторические данные. Особенно важно, что многие павлодарцы и их потомки смогли узнать судьбу своих дедов и прадедов-героев.

В первые годы войны павлодарцы в основном воевали на Ленинградском фронте. С 1943 года их начали направлять в другие дивизии. Особенно много уроженцев области сражалось в составе 314-й стрелковой дивизии, сформированной в июле – августе 1941 года в Петропавловске. Около 50 – 60 процентов ее личного состава составляли павлодарцы. Дивизия участвовала в освобождении Ленинградской области, Эстонии, Польши, Чехословакии и завершила войну в Праге.

"Когда война только началась, всех солдат, собранных военкоматами, направляли в Петропавловск. Изучая историю войны, мы убедились, что 314-я стрелковая дивизия проявила огромное мужество и героизм. Архивные документы также показали, что наши земляки погибли в самых разных странах. Например, многие захоронены в Австрии, Берлине, Чехословакии. Наш земляк, известный писатель и ветеран Великой Отечественной войны Калмукан Исабаев нашел в Италии имена казахов среди партизан. По его инициативе там установили памятную доску и провели большую работу. Кроме того, многие наши земляки проявили героизм в составе дивизии панфиловцев, а также 100-й и 101-й дивизий. Мой отец тоже воевал в составе 314-й стрелковой дивизии. О нем можно рассказывать отдельно". Историк Бекмухаммед Исламулы

Во время исследования удалось выявить и ранее малоизвестные факты. Например, история 106-ой стрелковой дивизии, сформированной из казахских бойцов. Однако позже она по неизвестным причинам исчезла из официальных документов. По архивным данным, дивизию направили под Харьков, где в ее составе в основном были кавалеристы.

"Каждая область Казахстана внесла свой вклад в Великую Победу. В то тяжелое для страны время особую роль сыграла и Павлодарская область. Всего на фронт из нашего региона отправились более 46 тысяч человек. А тех, кто приближал Победу трудом в тылу, было еще больше. Многие, кто не мог воевать, работали на заводах и фабриках, выполняя свой долг перед Родиной. Кроме того, в Павлодар были эвакуированы предприятия, и именно наши земляки помогали запускать их работу. Однако точных данных о тружениках трудовой армии практически нет – они не числились в воинских частях и работали добровольно". Историк Бекмухаммед Исламулы

Он подчеркивает, что работа по поиску и восстановлению имен не должна прекращаться.

"Работа в этом направлении не должна останавливаться никогда. Пока не будет найден последний без вести пропавший солдат и не будет восстановлена справедливость, эта тема останется открытой. Ведь трагедия Великой Отечественной войны коснулась каждой семьи. Практически из каждого дома на фронт уходили один или несколько человек. По некоторым данным, до сих пор нет сведений о 4 – 5 тысячах павлодарцев. Поэтому поисковую работу необходимо продолжать". Историк Бекмухаммед Исламулы

В планах исследователей – перевести материалы книг в цифровой формат и создать специальный сайт. Также рассматривается возможность выпуска в свет продолжения книги "Боздақтар".