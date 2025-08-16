В Семее полиция просит жителей помочь в поиске пропавшего ребенка

Фото: ДП области Абай

Департамент полиции области Абай объявил в розыск 13-летнюю Амину Мухтар, которая 16 августа ушла из дома в Семее и до настоящего времени не вернулась, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, девочка 2012 года рождения покинула дом по улице Бодене, 49 и направилась в неизвестном направлении.

Приметы: волосы черные до плеч, глаза карие, смуглая кожа, рост около 150 см, худощавого телосложения. На момент исчезновения она была одета в бело-серую кепку, серую футболку, черные брюки и черные кроссовки. При себе имела синий рюкзак.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить в полицию по телефону 102", – отметили в департаменте. Ранее сообщалось о другом инциденте. Полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек.

