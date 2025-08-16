#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

В Семее полиция просит жителей помочь в поиске пропавшего ребенка

Семей, девочка, поиск, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 20:08 Фото: ДП области Абай
Департамент полиции области Абай объявил в розыск 13-летнюю Амину Мухтар, которая 16 августа ушла из дома в Семее и до настоящего времени не вернулась, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, девочка 2012 года рождения покинула дом по улице Бодене, 49 и направилась в неизвестном направлении.

Приметы: волосы черные до плеч, глаза карие, смуглая кожа, рост около 150 см, худощавого телосложения.

На момент исчезновения она была одета в бело-серую кепку, серую футболку, черные брюки и черные кроссовки. При себе имела синий рюкзак.


"Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить в полицию по телефону 102", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Тонны плова и лепешки из тандыра: в Астане стартовала ярмарка Таджикистана
Общество
18:11, Сегодня
Тонны плова и лепешки из тандыра: в Астане стартовала ярмарка Таджикистана
В Астане перекроют движение еще по одной улице до 27 августа
Общество
17:50, Сегодня
В Астане перекроют движение еще по одной улице до 27 августа
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 августа
Общество
17:29, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: