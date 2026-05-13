Общество

Смертельный наезд в Кокшетау: какое наказание грозит владельцу авто

Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года высказался о смертельном наезде на женщину в Кокшетау, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов рассказал, что по данному факту возбуждено два уголовных дела.

"Одно дело возбуждено по статье 345 Уголовного кодекса РК в отношении водителя – вчера судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается. В отношении лица, передавшего незаконно управление, тоже дополнительно возбуждено уголовное дело по статье 349 Уголовного кодекса РК. Мы планируем завершить расследование в месячный срок после получения автотехнической экспертизы", – добавил Санжар Адилов.

Он также сообщил, что мужчина является супругом подозреваемой.

"Санкция статьи 349 УК РК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас проводим необходимые следственные мероприятия. Но наказание – это прерогатива суда", – резюмировал вице-министр.

11 мая 2026 года стало известно, что в жутком ДТП в Кокшетау погибла мать-одиночка. За рулем была женщина, не имеющая водительских прав.

Оксана Даирова
