Сколько человек наказали за сталкинг в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 25 февраля 2026 года высказался о наказании за сталкинг в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что принятые депутатами Парламента новые статьи Уголовного кодекса работают.

"Статья 115-1 – "Сталкинг" вступила в силу 16 сентября 2025 года и на сегодня в суд мы направили 36 уголовных дел. Работа идет во всех департаментах полиции", – добавил он.

Прокомментировал он и вопрос о том, могут ли ужесточить наказание за это деяние.

"В части законодательных поправок – вы знаете, что это прерогатива парламента, мы как правоохранительный орган обязаны принимать меры к исполнению закона", – сказал Санжар Адилов.

19 февраля 2026 года сообщалось, что в Алматы мужчина систематически преследовал бывшую сожительницу. Его признали виновным в совершении действий сталкинга и вынесли приговор.