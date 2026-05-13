Жуткое ДТП в Кызылорде: в МВД рассказали, почему подозреваемый до сих пор под домашним арестом

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года прокомментировал дело о смертельном ДТП в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что авария произошла в марте текущего года, но виновный до сих пор находится под домашним арестом. Потерпевшая сторона, по их данным, ссылается на наличие якобы связей в полиции.

"Никакие связи ни в каком правоохранительном и государственном органе никак повлиять на ход расследования не могут. По данному факту расследуется уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. По мере пресечения – это решение суда. Я его не вправе комментировать", – подчеркнул Санжар Адилов.

Ранее замминистра внутренних дел высказался о смертельном наезде на женщину в Кокшетау.