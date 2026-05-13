Новая атака на владельцев iPhone в Казахстане: опасные письма от Apple
Известно, что злоумышленники рассылают поддельные уведомления о покупке устройства iPhone с использованием платежной системы PayPal.
Стоит отметить, что подобные письма выглядят максимально достоверно, поскольку злоумышленники используют адрес appleid@id.apple.com и подменяют содержание сообщений.
В тексте письма пользователю сообщается о якобы совершенной покупке устройства iPhone и предлагается отменить транзакцию. Для этого рекомендуется связаться со "службой поддержки" по указанному номеру телефона.
Уже во время звонка мошенники убеждают пользователя, что его учетная запись Apple ID была взломана и под предлогом защиты аккаунта:
- предлагают установить программное обеспечение для удаленного доступа к устройству;
- запрашивают конфиденциальные данные, включая пароли;
- используют психологические приемы, создавая ощущение срочности и угрозы.
Однако жителям Казахстана стоит всегда помнить и рекомендуется соблюдать базовые меры цифровой безопасности:
- не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить по номерам из писем;
- проверять информацию о покупках только через официальные сервисы;
- не устанавливать сторонние программы;
- использовать двухфакторную аутентификацию.
"При получении подобных уведомлений следует незамедлительно обратиться в официальную службу поддержки, а также сообщить в правоохранительные органы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
16 апреля жителей Казахстана предупреждали о другой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов. Как оказалось, злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.