Новая атака на владельцев iPhone в Казахстане: опасные письма от Apple

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана срочно предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Известно, что злоумышленники рассылают поддельные уведомления о покупке устройства iPhone с использованием платежной системы PayPal.

Стоит отметить, что подобные письма выглядят максимально достоверно, поскольку злоумышленники используют адрес appleid@id.apple.com и подменяют содержание сообщений.

В тексте письма пользователю сообщается о якобы совершенной покупке устройства iPhone и предлагается отменить транзакцию. Для этого рекомендуется связаться со "службой поддержки" по указанному номеру телефона.

Уже во время звонка мошенники убеждают пользователя, что его учетная запись Apple ID была взломана и под предлогом защиты аккаунта:

предлагают установить программное обеспечение для удаленного доступа к устройству;

запрашивают конфиденциальные данные, включая пароли;

используют психологические приемы, создавая ощущение срочности и угрозы.

Однако жителям Казахстана стоит всегда помнить и рекомендуется соблюдать базовые меры цифровой безопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить по номерам из писем;

проверять информацию о покупках только через официальные сервисы;

не устанавливать сторонние программы;

использовать двухфакторную аутентификацию.

"При получении подобных уведомлений следует незамедлительно обратиться в официальную службу поддержки, а также сообщить в правоохранительные органы". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

16 апреля жителей Казахстана предупреждали о другой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов. Как оказалось, злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.