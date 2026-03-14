В Казахстане объявлена новая волна мошенничества: срочное предупреждение Генпрокуратуры
Теперь злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о "пропущенной доставке".
На первый взгляд, отмечают специалисты, такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб.
В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки.
Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.
Затем пользователю предлагается указать личные сведения – Ф.И.О., ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.
"После ввода соответствующей информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В очередной раз всем жителям страны напомнили, что необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:
- не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если вы не ожидаете доставку;
- внимательно проверять адрес сайта – мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;
- не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;
- проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;
- при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.
12 марта мы также рассказывали, что подростки в Казахстане все чаще оказываются вовлечены в ловушку наркобизнеса. В Министерстве внутренних дел (МВД) страны бьют тревогу и срочно обращаются к родителям.