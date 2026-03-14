#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Казахстане объявлена новая волна мошенничества: срочное предупреждение Генпрокуратуры

Фото: pexels
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает жителей Казахстана о новой мошеннической волне, сообщает Zakon.kz.

Теперь злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о "пропущенной доставке".

На первый взгляд, отмечают специалисты, такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб.

В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки.

Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.

Затем пользователю предлагается указать личные сведения – Ф.И.О., ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

"После ввода соответствующей информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В очередной раз всем жителям страны напомнили, что необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

  • не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если вы не ожидаете доставку;
  • внимательно проверять адрес сайта – мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;
  • не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;
  • проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;
  • при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.

12 марта мы также рассказывали, что подростки в Казахстане все чаще оказываются вовлечены в ловушку наркобизнеса. В Министерстве внутренних дел (МВД) страны бьют тревогу и срочно обращаются к родителям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: