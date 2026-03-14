В Казахстане объявлена новая волна мошенничества: срочное предупреждение Генпрокуратуры

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает жителей Казахстана о новой мошеннической волне, сообщает Zakon.kz.

Теперь злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о "пропущенной доставке".

На первый взгляд, отмечают специалисты, такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб.

В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки.

Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.

Затем пользователю предлагается указать личные сведения – Ф.И.О., ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

"После ввода соответствующей информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В очередной раз всем жителям страны напомнили, что необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если вы не ожидаете доставку;

внимательно проверять адрес сайта – мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;

не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;

проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;

при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.

12 марта мы также рассказывали, что подростки в Казахстане все чаще оказываются вовлечены в ловушку наркобизнеса. В Министерстве внутренних дел (МВД) страны бьют тревогу и срочно обращаются к родителям.