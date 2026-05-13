Общество

Медики ошиблись с диагнозом: карагандинка отсудила компенсацию за смерть мужа

Фото: Zakon.kz
В Караганде суд обязал станцию скорой помощи выплатить компенсацию вдове пациента, погибшего из-за неверного диагноза. Медики не распознали симптомы острого инфаркта и отказали мужчине в госпитализации, что привело к трагическим последствиям, передает Zakon.kz.

Основанием для судебного иска стало обращение местной жительницы, которая потеряла супруга из-за халатности медперсонала. Согласно материалам дела, при вызове скорой помощи пациент жаловался на сильные боли и жжение в груди.

Однако прибывшие медики поставили предварительный диагноз, не связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и оставили больного дома. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал именно острый инфаркт миокарда.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что медицинскими работниками была допущена неправильная интерпретация ЭКГ, недооценено состояние пациента и неверно определена тактика оказания помощи. По результатам проверки уполномоченного органа выявлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности". Пресс-служба районного суда №2 Казыбекбийского района г. Караганды

Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РК, суд подчеркнул, что в случае смерти потерпевшего его близкие родственники имеют законное право на возмещение морального вреда.

Изучив все доказательства и подтвержденную вину медицинского учреждения, суд принял решение о частичном удовлетворении иска. С КГП "Областная станция скорой медицинской помощи" в пользу вдовы была взыскана денежная компенсация за понесенные нравственные страдания.

Решение вступило в законную силу.

Ранее в Атырау родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.

Канат Болысбек
