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Общество

Полицейские выплатят компенсацию жителю Уральска

Полицейские выплатят компенсацию жителю Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:29 Фото: Zakon.kz
В Уральске суд признал, что полицейские нарушили права местного жителя и обязал их выплатить ему компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что 58-летний житель Уральска Александр Юлаев в апреле 2025 года подал в суд на Департамент полиции ЗКО и на следователя Сунгата Мукангали. Он требовал возмещение морального вреда и возврата сотового телефона.

Оказалось, что 18 февраля этого года Александра Юлаева на улице остановили полицейские, обыскали мужчину и его дом, изъяли телефон и повезли на медосвидетельствование, которое показало, что он трезв. Причиной послужило то, что стражи порядка заподозрили участие Юлаева в наркобизнесе, хотя никаких доказательств тому не нашли.

"Возмущенный Юлаев подал в суд на департамент полиции и на следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тыс. тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия", – уточнило издание.

Иск мужчины рассматривался в городском суде №2. Судья удовлетворил его частично, а именно за незаконные действия при проведение следственных действий взыскать с Департамента полиции ЗКО в пользу Александра Юлаева моральную компенсацию в 100 тыс. тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Лондоне 48-летней Мии Форбс Пири и 62-летнему Марку Симпсону пришлось угнать собственный автомобиль из-за бездействия полиции.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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