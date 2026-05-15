Когда в Астане могут начать строительство двухуровневой дороги
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года высказался о строительстве двухуровневых дорог в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерсин Отебаев признал, что власти города обсуждают возможность строительства в Астане двухуровневых дорог.
"Разрабатываются некие эскизные работы. Рассматриваются варианты – надземные и подземные перекрестки, возможно, будут. На данном этапе тоже конкретных решений пока нет. Работы ведутся, но данная двухуровневая дорога, как показывает мировая практика, она необходима для города, тем более для столицы", – сказал он.
Предварительно планируется построить ее по проспекту Кабанбай батыра.
"Суммы еще конкретно не подсчитаны. Как будет какое-то видение, мы дополнительно сообщим. Сроки тоже сказать очень затруднительно, потому что город быстро растет и очень много проектов, которые тоже необходимо реализовывать. До конца года проект не будет готов. Проект, возможно, в середине 2027 года только будет готов", – добавил замакима.
24 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию Астаны, поддержал планы по расширению сети LRT и предложение построить двухуровневую дорогу по пр. Кабанбай батыра.
