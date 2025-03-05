Как решают проблемы общественного транспорта в Астане

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев 5 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как решаются проблемы общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в декабре 2024 года был утвержден Комплексный план транспортного развития Астаны. Уже в 2025 году будет дополнительно приобретено 400 новых автобусов, из них более половины – это 18-метровые автобусы.

"Задача стоит, чтобы в автобусе можно было комфортно ездить. Я был за границей, в Праге. Там есть метро, трамвай, автобусы, троллейбусы. Зайдешь в автобус, а он свободный. Можно присесть, можно и постоять. Вопрос коллегам я задал: "Они у вас пустые. Почему вы запустили еще 25-метровый автобус? У вас же и так достаточно. Они говорят: задачи нет заполнить автобусы. Должно быть комфортно. Мы сейчас в этом направлении тоже двигаемся. Наша задача – сделать привлекательным общественный транспорт", – пояснил он.

Замакима напомнил, что до конца текущего года в Астане в тестовом режиме будет запущена LRT. Из проблем он отметил дефицит водителей автобусов. Требуется свыше 500 водителей.

Ранее Ерсин Отебаев ответил, что будет с ценами на платные парковки в Астане.