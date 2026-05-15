В Астане могут построить второй аэропорт

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года рассказал, будут ли в столице строить второй аэропорт, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что необходимость строительства второго аэропорта в ближайшем будущем есть. "Пока место не определено, но в ближайшем будущем необходимость есть, конечно, второго аэропорта с учетом роста города. Но пока с местом не определились. Рассматривается несколько направлений: направление Косшы, карагандинской и павлодарской трасс. Работа ведется. Экспертная группа работает над этим", – сказал Ерсин Отебаев. 22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек назвал новости о строительстве второго аэропорта в столице слухами.

