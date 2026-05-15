Аномальная жара до +40°С и снег обрушатся на Казахстан

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – 16, 17 и18 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования, западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами".

По данным синоптиков, в страну нагрянут не только дожди, но и снег:

ночью 16-17 мая на севере, востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег) ;

на севере, востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются ; 18 мая на западе ожидаются сильные дожди, град.

"По республике ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, температура воздуха днем ожидается:

на востоке +12+20°С ;

; на северо-западе +25+30°С;

понижение прогнозируется:

на севере – от +20+30°С до +15+20°С ;

; на западе – от +30+37°С до +25+30°С;

повышение прогнозируется:

на юго-востоке – от +18+25°С до +25+32°С ;

; в центре – от +25+30°С до +29+34°С ;

; на юге – от +30+35°С до +33+40°С.

"В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до -1-6°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее жителей Алматы, Кокшетау, Астаны и Актобе синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Что это значит и от чего горожанам стоит воздержаться, можете узнать по ссылке.