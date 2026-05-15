Аномальная жара до +40°С и снег обрушатся на Казахстан
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – 16, 17 и18 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как следует из прогноза, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования, западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами".
По данным синоптиков, в страну нагрянут не только дожди, но и снег:
- ночью 16-17 мая на севере, востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег);
- 18 мая на западе ожидаются сильные дожди, град.
"По республике ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, температура воздуха днем ожидается:
- на востоке +12+20°С;
- на северо-западе +25+30°С;
понижение прогнозируется:
- на севере – от +20+30°С до +15+20°С;
- на западе – от +30+37°С до +25+30°С;
повышение прогнозируется:
- на юго-востоке – от +18+25°С до +25+32°С;
- в центре – от +25+30°С до +29+34°С;
- на юге – от +30+35°С до +33+40°С.
"В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до -1-6°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее жителей Алматы, Кокшетау, Астаны и Актобе синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Что это значит и от чего горожанам стоит воздержаться, можете узнать по ссылке.
