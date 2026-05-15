Жителей Алматы и Астаны предупредили о НМУ: что это значит и от чего им стоит воздержаться

Сегодня, 15 мая 2026 года, сразу в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"15 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Кокшетау, ночью – в Астане, Актобе", – предупредили жителей синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане ожидаются резкие перепады погоды в пятницу, 15 мая 2026 года. В связи с этим в 16 областях страны было объявлено штормовое предупреждение.