40-градусная жара и ливни с градом обрушатся на Казахстан

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день весны 2025 года, 31 мая, а также в первые дни лета, 1 и 2 июня, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град. "Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря. На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара +35+40°C", – добавили синоптики. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" обратились к алматинцам и жителям еще четырех городов. Причину можете узнать здесь.

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