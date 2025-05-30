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Общество

40-градусная жара и ливни с градом обрушатся на Казахстан

40-градусная жара, ливни с градом, Казахстан, погода, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 13:16 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день весны 2025 года, 31 мая, а также в первые дни лета, 1 и 2 июня, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град.

"Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря. На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара +35+40°C", – добавили синоптики.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" обратились к алматинцам и жителям еще четырех городов. Причину можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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