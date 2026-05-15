Будут ли платить зарплату членам Халық Кеңесі

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в кулуарах правительства высказался о заработных платах членов Халық Кеңесі, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен напомнил, что Халық Кеңесі будет формироваться на паритетной основе: по 42 человека от национально-культурных центров, общественных объединений и представителей регионов. Всего 126 человек. Кандидатов будет предлагать народ, окончательный список будет утверждать президент Республики Казахстан.

"Секретариат будет государственным органом и станет финансироваться из бюджета. Руководство и состав секретариата будут очень небольшими. Члены Халық Кеңесі будут работать на общественных началах, заработную плату никто получать не будет", – подчеркнул Ерлан Саиров.

15 мая 2026 года депутаты на совместном заседании палат Парламента одобрили проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".