Токаев: Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі
Касым-Жомарт Токаев заявил, что возлагает большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа, сообщает Zakon.kz.
Об этом президент сказал в своей речи перед общественностью Туркестанской области 21 марта 2026 года.
"Почему я часто говорю об обязательном соблюдении принципа Закона и Порядка? Потому что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы. В конце концов, это закон жизни. Прогресс не может быть достигнут в странах, где существует внутригосударственная нестабильность и где институты власти подвергаются необоснованной, несправедливой критике и нападкам. В этой связи я прекрасно понимаю, что общественная жизнь в нашей стране должна развиваться естественным, эволюционным путем. Мы ни в коем случае не должны допустить застоя", – начал глава государства.
Токаев добавил, что поэтому была внесена поправка о семилетнем сроке президента:
"Поэтому в 2022 году в Конституцию была внесена поправка об избрании президента на однократный семилетний срок. Был введен запрет близким родственникам президента занимать государственные должности, а также посты в национальных компаниях. Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок. Можно сказать, что подобных положений нет в конституциях других стран".
В конце глава государства заявил, что возлагает большие надежды на Халық Кеңесі:
"Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа. Эта структура будет обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни, а также вносить законопроекты на рассмотрение Курултая, то есть Халық Кеңесі будет иметь право законодательной инициативы".
