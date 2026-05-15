Проект закона о Қазақстан Халық Кеңесі одобрен в первом чтении

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 15 мая 2026 года на совместном заседании Палат Парламента представил проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, проект Конституционного закона предусматривает законодательное закрепление нового конституционного института, направленного на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики.

"Проектом Конституционного закона определяется правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа, формулируются его цели, задачи, принципы деятельности, а также закрепляются полномочия, структура и порядок его формирования. Ключевая концепция законопроекта заключается в институционализации устойчивого механизма общенационального диалога между обществом и государством. Қазақстан Халық Кеңесі выступает ключевым инструментом реализации концепции "Слышащего государства", – озвучил он.

Он также отметил, что при этом предлагаемый институт не подменяет деятельность государственных органов и не дублирует их функции, а выступает в качестве площадки для выработки согласованных предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики.

"Проектом Конституционного закона формируется четкая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Высшим органом является Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам, включая внесение законопроектов и инициатив о проведении референдума. В период между сессиями действует постоянный коллегиальный орган – Төралқа, обеспечивающий текущую деятельность и подготовку решений. Для проработки отдельных точечных направлений предусматривается создание постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп. Организационное и аналитическое сопровождение деятельности будет обеспечиваться Секретариатом Қазақстан Халық Кеңесі, который создается в качестве государственного органа", – дополнил Ерлан Сарсембаев.

С его слов, особое внимание уделено вопросам формирования состава Қазақстан Халық Кеңесі.

"Законопроектом предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества – этнокультурных объединений; общественных организаций и некоммерческого сектора; а также маслихатов и общественных советов. То есть, состав Қазақстан Халық Кеңесі будет формироваться с учетом рекомендаций указанных групп в пропорции по 42 члена. Такой подход обеспечивает учет различных общественных интересов и формирование консолидированной позиции. Одновременно устанавливаются требования к членам, включая наличие опыта общественной деятельности, а также ограничения, направленные на обеспечение добросовестности и предотвращение конфликтов интересов", – сказал министр.

Он озвучил, что срок полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі предлагается установить четыре года.

"Председателя Қазақстан Халық Кеңесі предлагается избирать на Сессии также сроком на четыре года по предложению президента и (или) по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі. При этом для обеспечения устойчивого функционирования данного института предлагается закрепить норму о том, что одно и то же лицо не может быть избрано председателем Қазақстан Халық Кеңесі более двух раз. Значимый блок норм посвящен полномочиям Қазақстан Халық Кеңесі. К их числу отнесены выработка предложений и рекомендаций по вопросам внутренней политики, участие в законодательном процессе посредством права законодательной инициативы, инициирование предложений о проведении референдума, организация общественных обсуждений и диалоговых площадок, а также участие в общественном контроле", – продолжил Сарсембаев.

Он также заявил, что при этом все полномочия носят консультативно-инициирующий характер, что обеспечивает сохранение баланса с системой государственной власти.

"Отдельно хочу отметить, что Қазақстан Халық Кеңесі наделяется функцией по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Съезд лидеров, традиционно проводимый в городе Астане, уже прочно утвердился в качестве ключевой международной диалоговой площадки, направленной на укрепление межконфессионального согласия. Данное предложение полностью соответствует целям Қазақстан Халық Кеңесі и органично вписывается в общую логику его деятельности. В свою очередь важным элементом является установление процедур реализации права законодательной инициативы и инициирования референдума. Проектом Конституционного закона предусмотрены повышенные требования к принятию соответствующих решений, что направлено на обеспечение их взвешенности и отражение консолидированной позиции большинства членов Қазақстан Халық Кеңесі", – рассказал спикер.

Он также отметил, что законопроект предусматривает взаимодействие Қазақстан Халық Кеңесі с государственными органами и институтами гражданского общества, а рекомендации нового органа будут обязательны к рассмотрению госорганами и должностными лицами. Кроме того, документ регулирует порядок назначения заместителей председателя, их ротацию и основания прекращения полномочий членов совета.



"С принятием проекта Конституционного закона предлагается признать утратившим силу Закон Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана", что отражает переход к новой модели общественно-государственного взаимодействия", – резюмировал Ерлан Сарсембаев.

По итогам голосования депутаты одобрили проект Конституционного закона Республики Казахстан "О Қазақстан Халық Кеңесі" в первом чтении.



