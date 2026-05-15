В Астане определились с датой запуска LRT

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года озвучил официальную дату запуска легкорельсового транспорта в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсин Отебаев сказал, что дата запуска окончательно установлена.

"17 мая состоится официальный запуск LRT", – отметил он.

По его словам, проезд на новом общественном транспорте составит 200 тенге и не изменится даже в случае строительства ветки в сторону Косшы.

12 мая 2026 года в ходе пресс-тура журналистам показали систему изнутри и заверили, что все полностью готово к запуску.