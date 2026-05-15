Когда построят экопарк на Талдыколе в Астане

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года озвучил проектную стоимость экопарка на озере Талдыколь, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсин Отебаев сообщил, что с "Проектно-сметная документация готова, подрядчик определен, финансирование предусмотрено. 4,5 млрд тенге проектная стоимость. Участок №5 – Малый Талдыколь. В этом году начнется строительство, думаю, в ближайшее время, на следующий год завершат", – добавил он. 9 октября 2024 года аким Астаны Женис Касымбек говорил, что строительство экопарка в районе Малого Талдыколя перенесено на 2025 год.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: