Могут ли ввести в Астане ночные автобусы
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года прокомментировал жалобы горожан на переполненные автобусы, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерсин Отебаев заявил, что власти города покупают новые автобусы, чтобы решить проблему переполненного общественного транспорта: в 2025 году приобретено более 700 автобусов, до конца 2026 года планируется купить еще 300.
"Сейчас пересматриваем маршруты по времени: в утренние часы пик их будет больше, интервал будет 1-5 минут, и после того, как пройдет этот пик, интервал снова будет минут 10. Ночные автобусы вводить не планируем", – добавил он.
Также замакима прокомментировал вопрос о том, что будут делать с попрошайками.
"В этой части работу со стороны контролеров усилим и полицию попросим, чтобы обратили особое внимание", – резюмировал он.
