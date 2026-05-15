#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
Общество

Могут ли ввести в Астане ночные автобусы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах правительства 15 мая 2026 года прокомментировал жалобы горожан на переполненные автобусы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсин Отебаев заявил, что власти города покупают новые автобусы, чтобы решить проблему переполненного общественного транспорта: в 2025 году приобретено более 700 автобусов, до конца 2026 года планируется купить еще 300.

"Сейчас пересматриваем маршруты по времени: в утренние часы пик их будет больше, интервал будет 1-5 минут, и после того, как пройдет этот пик, интервал снова будет минут 10. Ночные автобусы вводить не планируем", – добавил он.

Также замакима прокомментировал вопрос о том, что будут делать с попрошайками.

"В этой части работу со стороны контролеров усилим и полицию попросим, чтобы обратили особое внимание", – резюмировал он.

Ранее Ерсин Отебаев озвучил официальную дату запуска легкорельсового транспорта в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
10:25, Сегодня
Когда в Астане могут начать строительство двухуровневой дороги
Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане
10:34, Сегодня
В Астане могут построить второй аэропорт
Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT
14:18, Сегодня
В Астане определились с датой запуска LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эмир Мухит
15:38, Сегодня
Чемпионат Азии в Ташкенте: боксёр из Казахстана "разбил" узбека на домашнем ринге
Мощным двухсетовым триллером завершился матч казахстанского теннисиста на турнире в Индии
14:57, Сегодня
Мощным двухсетовым триллером завершился матч казахстанского теннисиста на турнире в Индии
Нурасыл Галым
14:48, Сегодня
Казахстанец "уничтожил" монгола и стал чемпионом Азии в Ташкенте
Гулайым Рахмонова
14:37, Сегодня
Бывшая жена Шавката Рахмонова родила ребёнка после скандала с мужем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: