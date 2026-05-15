Сваттинг может обернуться тюрьмой: МВД выступило с предупреждением

Начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай на брифинге в СЦК 15 мая 2026 года рассказал, какое наказание ждет лже-террористов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Сүйінбай заявил о задержании четверых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, которые распространяли ложные сообщения о терроризме и длительное время дестабилизировали обстановку на территории республики.

"На сегодняшний день установлена их причастность более чем к 20 фактам сваттинга в Астане, Шымкенте, Таразе, Атырау, Актау и Алматинской области. Расследование уголовных дел продолжается и находится на строгом контроле. Пользуясь случаем, хочу предупредить родителей. Сваттинг – это не баловство, а тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность с 14-летнего возраста. За него предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы либо штраф до 5 тысяч МРП (21 млн 625 тысяч тенге. – Прим. ред.)", – заявил спикер.

По его словам, также предусмотрено возмещение расходов экстренных служб, выезжавших на место происшествия. В том числе полиции, пожарной службе и скорой помощи.

15 мая 2026 года Жандос Сүйінбай напомнил об уголовной ответственности за преступления в сфере информационных технологий.